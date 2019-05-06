Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов ​в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием игрока "Краснодара" и форварда "Зенита" Александра Кокорина зачитал характеристики на своего подзащитного от футбольного клуба.

Согласно зачитанной информации, Мамаев не допускал нарушений за время действия контракта и показал себя в качестве квалифицированного сотрудника.

Характеристика на Мамаева от "Краснодара" за подписью генерального директора клуба Владимира Хашига:

– Мамаев работает в должности спортсмена-профессионала. За время действия договора нарушений не было. Справляется с надлежащими обязанностями. Подчиняется распоряжениям генерального директора и главного тренера. Правила внутреннего распорядка соблюдает. Трудности в общении не испытывает. За время работы показал себя в качестве квалифицированного сотрудника. (Александр Рогулев)

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

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