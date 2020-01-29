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«Пока нет никакой дополнительной информации». Геркус — об иске «Локомотива»

15:22
Илья Геркус. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Илья Геркус. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил в разговоре с корреспондентом «СЭ», что пока не получил никакой дополнительной информации от «Локомотива» относительно поданного клубом иска.

Илья Геркус.«Локомотив» подал иск к Геркусу на 144,6 миллиона. Что об этом известно

— Мне нечего добавить к уже написанному в Instagram. Пока никакой информации нет. Так что комментировать пока нечего, — сказал Геркус.

Ранее на сайте Арбитражного суда Москвы появилась информация об иске ФК «Локомотив» к Илье Геркусу. Сумма исковых требований по делу — 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. Дело было передано на рассмотрение в суд первой инстанции. (Дмитрий Зимин)

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