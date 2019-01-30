18:56 30 января | Футбол — РПЛ

Погребняк работает в общей группе "Урала"

Павел Погребняк (на переднем плане). Фото ФК "Урал"
Павел Погребняк (на переднем плане). Фото ФК "Урал"
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35-летний нападающий "Урала" Павел Погребняк тренируется на сборе команды на Кипре без ограничений. Сегодня вечером форвард провел первую тренировку в общей группе.

Первый сбор форвард провел по индивидуальной программе, так как не до конца восстановился после травмы ахилла. В минувшем сезоне футболист защищал цвета "Динамо" и "Тосно". (Виталий Айрапетов)

Напомним, что Погребняк заключил однолетний контракт с "Уралом" 29 августа 2018 года, но пока не провел в его составе ни одной встречи.

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