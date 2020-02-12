Поджог машины фаната «Зенита» попал на видео
12 февраля 2020, 14:27
Телеканал 78 опубликовал видеозапись поджога автомобиля фаната «Зенита» Александра Румянцева по прозвищу «Макасин».
Ранее о поджоге сообщил бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
Поджог машины, принадлежащей заводящему виража «Зенита», попал на видео: https://t.co/eqEDD7DYGH pic.twitter.com/ZCzR04jave— 78 | НОВОСТИ (@good78news) February 12, 2020
В декабре 2019-го Румянцев прокомментировал ситуации с оскорблениямифорварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино (5:0) отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и последующими задержаниями фанатов «Спартака».
Фанат «Зенита»: «Для обывателей Дзюба футбольный герой. Фанаты героем его точно не сделают»
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