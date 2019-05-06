В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова заявила, что Соловчук не был настроен на конфликт в отличие от подвыпившей компании профессиональных футболистов, находящихся в хорошей спортивной форме.

– Почему Соловчук не выкинул девушку, которая села к нему в машину? А просто попросил ее выйти? Потому что Соловчук явно был не настроен на конфликт с кем-то, – подчеркнула прокурор. – Он был на работе с утра! В отличие от подвыпившей компании профессиональных футболистов, находящихся в хорошей спортивной форме.

По версии подсудимых, именно Соловчук спровоцировал конфликт. Именно он ударил первым, сделав апперкот Мамаеву. Вы представляете!? Апперкот! 108 килограмм и 72. Неужели они думали, что мы не будем смотреть видеозапись? Знаете, в делах не всегда есть такие явные прямые доказательства, при просмотре которых все ясно. К счастью, в этом деле они есть. Это прямые доказательства их вины. В этой ситуации подсудимым остается играть на грани фола, что они и делали на протяжении всех заседаний. (Александр Рогулев)​

Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!