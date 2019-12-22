«Подарите мне зонтик с попугаями!» Губерниев обратился к Семину

Комментатор Дмитрий Губерниев в stories своего Instagram опубликовал видеоообращение к главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

— Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб «Локомотив»! У меня есть классный зонтик. С оленями! Но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями! Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции, — сказал комментатор на видео.

Семин ранее в своем Instagram сравнил Губерниева с «говорящим попугаем». 18 декабря специалист был признан лучшим тренером года в России по версии Федерации спортивных журналистов страны. Губерниев назвал голосовавших «серебряными оленями».