«Под конец уже ухо, рука онемели». Дзюба рассказал, как разговаривал со Слуцким больше 4 часов

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе рассказал о теплых отношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Футболист и тренер неоднократно подкалывают друг друга в Instagram.

— Что там со Слуцким? Он звонит вам, когда грустно? Сергей Семак не ревнует?

— Нет, думаю, Сергей Богданович не ревнует, он сам в своих заботах. А со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями, переживаниями. Мы с ним большие друзья, я его обожаю.

— Опишите Слуцкого тремя словами.

— Умный, веселый, классный.

— Самый длинный телефонный разговор — когда он был и с кем?

— Из последних мой самый длинный разговор, наверное, со Слуцким — 4-5 часов. Под конец уже ухо, рука онемели, я уже не знал, как держать телефон. Можно было наушники надеть, конечно. Но это была уже ночь, идти там, греметь...