Почти все сотрудники РФС ушли на домашний карантин
20 марта 2020, 13:40
Руководство РФС перевело своих сотрудников на домашний режим работы, утверждает Telegram-канал «Мутко против».
По сведениям источника, в офисе продолжают работать несколько человек. Среди ушедших на карантин — сотрудник департамента закупок Давид Беров, который первым в Москве заболел коронавирусом, но уже вылечился.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.
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