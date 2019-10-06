Почему Зелимхан Бакаев не попал в состав «Спартака»?

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не попал в основной состав красно-белых на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» по показаниям медицинского штаба.

Это ситуация аналогична той, что была у капитана красно-белых Георгия Джикии перед матчем чемпионата с «Уфой».

Отметим, что Джикия, в свою очередь, сегодня выйдет с микротравмой — отеком мыщцы.

Ребров, Ананидзе и Умяров — в старте «Спартака» на матч с «Краснодаром» //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр