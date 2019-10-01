Сегодня с 14.15 до 15.15 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

— отставка Кононова — вовремя?

— Тедеско и другие — кто возглавит «Спартак»?

— почему «Спартак» уже провалил сезон, кто виноват и могут ли красно-белые вылететь?

— теорема Цорна — как найти тренера до прихода Черчесова

— лидерство ЦСКА- сенсация? Как это вообще возможно?

— почему спотыкается «Зенит»

— слова Дзюбы про безобразную игру в матче с «Локо»

— кризис «Динамо» — почему клуб не меняет Хохлова?

— отставка Рахимова и приход Шалимова

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