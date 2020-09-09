Член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Юрий Баскаков прокомментировал судейство в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (0:0). Ранее комиссия признала правильными решения арбитра Владимира Москалева в спорных эпизодах.

На 9-й минуте судья не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой.

— По мнению комиссии арбитр абсолютно верно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита», — сказал Баскаков. — Удар наносится с близкого расстояния, игрок абсолютно не увеличивает объем тела, рука не ищет контакта с мячом. Продолжить игру.

Через минуту не был засчитан гол в ворота петербуржцев.

— Это решение является, так сказать, компьютерным, — пояснил член ЭСК. — Вы видите все линии, прочерченные ВАР, поэтому решение ассистента абсолютно верное.

Наконец, на 27-й минуте судья не назначил пенальти в ворота «Локо» после падения в штрафной Сердара Азмуна в борьбе с Верданом Чорлукой.

— Единственная ситуация, которая на экспертной комиссии имела мало-мальскую дискуссию. В итоге большинством голосов принято решение продолжить игру, — отметил Баскаков. — Арбитр действовал правильно. Присутствует легкий незначительный контакт в ступнях, возможно, его даже и нет. Игрок делает два шага и, видя, что потерял мяч, падает. Косвенное подтверждение правоты арбитра — посмотрите, за что держится игрок, упавший на газон. Он держится за левую икроножную мышцу, хотя контакт в районе ступни.