Почему лучшим бомбардиром признали Дзюбу? Отвечает глава РПЛ

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» объяснил, почему вместе с Сердаром Азмуном приз лучшего бомбардира вручили и Артему Дзюбе.

— 22 июля в соцсетях РПЛ было объявлено, что лучшим снайпером лиги стал Азмун. Но позже титул вдруг был разделен между ним и Дзюбой, который больше мячей забил с пенальти. Почему?

— Азмун и Дзюба провели выдающийся сезон, забили 34 гола на двоих! Действительно, изначально мы поставили Сердара выше из-за меньшего числа голов с пенальти, — рассказал президент РПЛ. — Но потом посовещались внутри и решили, что нужно наградить обоих. Мы изучили опыт коллег — в прошлом сезоне в АПЛ вручили три золотых бутсы! Мы решили поступить так же, а в следующем сезоне официально закрепить это в положении о премии. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.