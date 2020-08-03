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Почему лучшим бомбардиром признали Дзюбу? Отвечает глава РПЛ

3 августа 2020, 21:50
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» объяснил, почему вместе с Сердаром Азмуном приз лучшего бомбардира вручили и Артему Дзюбе.

— 22 июля в соцсетях РПЛ было объявлено, что лучшим снайпером лиги стал Азмун. Но позже титул вдруг был разделен между ним и Дзюбой, который больше мячей забил с пенальти. Почему?

— Азмун и Дзюба провели выдающийся сезон, забили 34 гола на двоих! Действительно, изначально мы поставили Сердара выше из-за меньшего числа голов с пенальти, — рассказал президент РПЛ. — Но потом посовещались внутри и решили, что нужно наградить обоих. Мы изучили опыт коллег — в прошлом сезоне в АПЛ вручили три золотых бутсы! Мы решили поступить так же, а в следующем сезоне официально закрепить это в положении о премии. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-prezidenta-rossiyskoy-premer-ligi-sergey-pryadkina-obozrevatelyu-se-igoryu-rabineru-1697546/

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