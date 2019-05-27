Почему Денисов ушел из "Локомотива"? Объясняет председатель совета директоров клуба

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" назвал уход полузащитника Игоря Денисова абсолютно нормальной истории. Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с 35-летним хавбеком.

– Это абсолютно нормальная история. Как любой максималист, Игорь хочет проводить 30 матчей по 90 минут, – сказал Мещеряков. – То есть уход – не вопрос денег. Просто он хочет постоянно быть на поле. Вот и все.

– Оказался не готов к конкуренции?

– Это вопрос не ко мне. Денисов хочет играть. Точка. У нас есть разные футболисты. Есть те, которые хотят получать денег, а Денисов относится к тем, кто желает быть на поле. (Виталий Айрапетов)

"Денисов ушел не из-за денег. Он просто хотел играть 30 матчей за сезон"