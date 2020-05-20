«Времена сейчас непростые». Бабаев объяснил, почему контракт Гончаренко с ЦСКА продлен только на год

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил «СЭ», почему новый контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко рассчитан только до конца следующего сезона.

— У нас с Гончаренко абсолютно доверительные отношения, поэтому искать подвох в этом не стоит, — заметил Бабаев. — Мы в любой момент можем договориться обо всем. Будем смотреть по ситуации, тем более времена очень не простые сейчас. (Виталий Айрапетов)

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко // Виктор Гончаренко — о продлении контракта с ЦСКА: «Это очередной большой вызов»