«Победные обнимашки». «Локомотив» ликует после захвата лидерства в чемпионате страны

«Локомотив» опубликовал в своем Instagram фото с объятиями игроков команды после победы команды над «Арсеналом» (2:1) в 12-м туре РПЛ.Клуб вышел на первое место впервые с последнего тура чемпионского сезона-2017/18 при равенстве очков с «Зенитом», «Ростовом» и «Краснодар» благодаря большему количеству набранных очков в личных встречах.

— Победные обнимашки! — подписал фотографию клуб. — Уходим на перерыв в РПЛ лидерами чемпионата. — Теперь болеем за наших парней в сборных.

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