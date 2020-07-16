Победа над «Уралом» отправит «Локо» в группу Лиги чемпионов
«Локомотив» обыграл в Черкизове ЦСКА и гарантировал себе место в тройке призеров чемпионата России. В случае победы над «Уралом» железнодорожники станут вторыми и напрямую попадут в групповой турнир Лиги чемпионов.
Следующий матч
«Краснодар» обгонит «Локо», если победит дома «Динамо» и «Ахмат», а команда Марко Николича потеряет очки в Екатеринбурге.
При равенстве количества очков, результатов личных встреч («Локомотив» и «Краснодар» дважды сыграли 1:1) и числа побед у южан будет серьезное преимущество по разности мячей («+17» против «+11»). Такое за один матч отыграть невозможно.
ЦСКА попадет в лигочемпионскую тройку, если обыграет дома «Тамбов», а «Краснодар» наберет в оставшихся матчах не более одного очка. При равенстве очков армейцы обойдут «быков» по результатам личных встреч — 3:2, 1:1.
Участники еврокубков-2020/21 после 29 туров чемпионата-2019/20
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
29
|
21
|
6
|
2
|
63-17
|
69
|
2. Локомотив
|
29
|
15
|
9
|
5
|
40-29
|
54
|
3. Краснодар
|
28
|
13
|
10
|
5
|
45-28
|
49
|
4. ЦСКА
|
29
|
13
|
8
|
8
|
41-29
|
47
|
5. Ростов
|
29
|
12
|
9
|
8
|
44-48
|
45
Оставшиеся матчи: 19 июля. Краснодар — Динамо (20.30).
22 июля. Ростов — Зенит (19.00), Краснодар — Ахмат (19.00), ЦСКА — Тамбов (19.00), Урал — Локомотив (19.00).
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.