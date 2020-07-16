Победа над «Уралом» отправит «Локо» в группу Лиги чемпионов

«Локомотив» обыграл в Черкизове ЦСКА и гарантировал себе место в тройке призеров чемпионата России. В случае победы над «Уралом» железнодорожники станут вторыми и напрямую попадут в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Краснодар» обгонит «Локо», если победит дома «Динамо» и «Ахмат», а команда Марко Николича потеряет очки в Екатеринбурге.

При равенстве количества очков, результатов личных встреч («Локомотив» и «Краснодар» дважды сыграли 1:1) и числа побед у южан будет серьезное преимущество по разности мячей («+17» против «+11»). Такое за один матч отыграть невозможно.

ЦСКА попадет в лигочемпионскую тройку, если обыграет дома «Тамбов», а «Краснодар» наберет в оставшихся матчах не более одного очка. При равенстве очков армейцы обойдут «быков» по результатам личных встреч — 3:2, 1:1.

Участники еврокубков-2020/21 после 29 туров чемпионата-2019/20

И В Н П М О 1. Зенит 29 21 6 2 63-17 69 2. Локомотив 29 15 9 5 40-29 54 3. Краснодар 28 13 10 5 45-28 49 4. ЦСКА 29 13 8 8 41-29 47 5. Ростов 29 12 9 8 44-48 45

Оставшиеся матчи: 19 июля. Краснодар — Динамо (20.30).

22 июля. Ростов — Зенит (19.00), Краснодар — Ахмат (19.00), ЦСКА — Тамбов (19.00), Урал — Локомотив (19.00).

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.