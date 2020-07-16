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Победа над «Уралом» отправит «Локо» в группу Лиги чемпионов

16 июля 2020, 23:00
16 июля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА — 2:1. Победу железнодорожникам принес дубль Алексея Миранчука. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 июля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА — 2:1. Победу железнодорожникам принес дубль Алексея Миранчука. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» обыграл в Черкизове ЦСКА и гарантировал себе место в тройке призеров чемпионата России. В случае победы над «Уралом» железнодорожники станут вторыми и напрямую попадут в групповой турнир Лиги чемпионов.

Следующий матч

Место: 11 | Очки: 35
Урал
П П В Н В
19:00 22/07/2020
- : -
+7 =4 -16 (27 - 53)
Место: 2 | Очки: 54
Локомотив
В Н Н Н Н
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
О. Эль-Кабир
6.02
Д. Кулаков
5.71
Э. Бикфалви
5.68
Г. Крыховяк
6.26
Ал. Миранчук
6.20
Жоау Мариу
6.09
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«Краснодар» обгонит «Локо», если победит дома «Динамо» и «Ахмат», а команда Марко Николича потеряет очки в Екатеринбурге.

При равенстве количества очков, результатов личных встреч («Локомотив» и «Краснодар» дважды сыграли 1:1) и числа побед у южан будет серьезное преимущество по разности мячей («+17» против «+11»). Такое за один матч отыграть невозможно.

ЦСКА попадет в лигочемпионскую тройку, если обыграет дома «Тамбов», а «Краснодар» наберет в оставшихся матчах не более одного очка. При равенстве очков армейцы обойдут «быков» по результатам личных встреч — 3:2, 1:1.

Участники еврокубков-2020/21 после 29 туров чемпионата-2019/20

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

29

21

6

2

63-17

69

2. Локомотив

29

15

9

5

40-29

54

3. Краснодар

28

13

10

5

45-28

49

4. ЦСКА

29

13

8

8

41-29

47

5. Ростов

29

12

9

8

44-48

45

Оставшиеся матчи: 19 июля. Краснодар — Динамо (20.30).
22 июля. Ростов — Зенит (19.00), Краснодар — Ахмат (19.00), ЦСКА — Тамбов (19.00), Урал — Локомотив (19.00).

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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