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Почему «Ростов» — первый, «Локо» — второй, а «Зенит» — третий

28 сентября 2019, 22:35
«Ростов» в 11-м туре разгромил «Динамо». Фото ФК «Ростов»
«Ростов» в 11-м туре разгромил «Динамо». Фото ФК «Ростов»
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По итогам трех матчей 11-го тура в чемпионате России-2019/20 в очередной раз установилось троевластие. «Локомотив» обыграл дома «Зенит» и вместе с разгромившим на своем поле «Динамо» «Ростовом» догнал его в турнирной таблице.

При равенстве очков места в турнирной таблице распределяются по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в личных встречах. Благодаря гостевой победе над «Локомотивом», на первой позиции расположился «Ростов», еще не встречавшийся в текущем сезоне с «Зенитом». «Локо» уступает дончанам по разности мячей, а «Зенит» является аутсайдером тройки с единственным поражением.

Матчи лидером между собой

И

В

Н

П

М

О

1. Ростов

1

1

0

0

2-1

3

2. Локомотив

2

1

0

1

2-2

3

3. Зенит

1

0

0

1

0-1

0

Любопытно, что новый лидер чемпионата уступает конкурентам по суммарной разности забитых и пропущенных — всего «+6» против «+8» у «Локо» и «+13» у «Зенита».

Положение лидеров чемпионата по итогам 28 сентября

И

В

Н

П

М

О

1. Ростов

11

7

2

2

20-14

23

2. Локомотив

11

7

2

2

18-10

23

3. Зенит

11

7

2

2

18-5

23

В случае воскресной победы в Екатеринбурге ЦСКА возглавит турнирную таблицу. Если же армейцы сыграют вничью с «Уралом», то в премьер-лиге образуется четверка лидеров, во главе которой останется «Ростов», забивший «Локомотиву» на гол больше, чем армейцы.

Расположение лидеров, если ЦСКА сыграет вничью, а «Краснодар» не победит

И

В

Н

П

М

О

1. Ростов

1

1

0

0

2-1

3

2. ЦСКА

1

1

0

0

1-0

3

3. Локомотив

3

1

0

2

2-3

3

4. Зенит

1

0

0

1

0-1

0

Теоретически по итогам воскресенья во второй раз в сезоне может образоваться группа из пяти лидеров. Это произойдет в случае ничьей ЦСКА в Екатеринбурге и победы «Краснодара» над «Арсеналом». Тогда на вершину таблицы заберется ЦСКА, обыгравший двух конкурентов. В тройке также окажутся «Локомотив» и «Ростов».

Расположение лидеров, если ЦСКА сыграет вничью, а «Краснодар» победит

И

В

Н

П

М

О

1. ЦСКА

2

2

0

0

4-2

6

2. Локомотив

4

1

1

2

3-4

4

3. Ростов

1

1

0

0

2-1

3

4. Краснодар

3

0

2

1

4-5

2

5. Зенит

2

0

1

1

1-2

1

Наконец, в случае неудачи ЦСКА и победы «Краснодара» образуется четверка, которую возглавит встретившийся со всеми конкурентами «Локомотив». Любопытно, что действующий чемпион и недавний лидер «Зенит» останется в тройке только в одном случае: если ЦСКА уступит «Уралу», а «Краснодар» не справится с «Арсеналом». (Кирилл Бурдаков)

Расположение лидеров, если ЦСКА проиграет, а «Краснодар» победит

И

В

Н

П

М

О

1. Локомотив

3

1

1

1

3-3

4

2. Ростов

1

1

0

0

2-1

3

3. Краснодар

2

0

2

0

2-2

2

4. Зенит

2

0

1

1

1-2

1

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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