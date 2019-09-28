Почему «Ростов» — первый, «Локо» — второй, а «Зенит» — третий
При равенстве очков места в турнирной таблице распределяются по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в личных встречах. Благодаря гостевой победе над «Локомотивом», на первой позиции расположился «Ростов», еще не встречавшийся в текущем сезоне с «Зенитом». «Локо» уступает дончанам по разности мячей, а «Зенит» является аутсайдером тройки с единственным поражением.
Матчи лидером между собой
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ростов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
2. Локомотив
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3. Зенит
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
Любопытно, что новый лидер чемпионата уступает конкурентам по суммарной разности забитых и пропущенных — всего «+6» против «+8» у «Локо» и «+13» у «Зенита».
Положение лидеров чемпионата по итогам 28 сентября
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ростов
|
11
|
7
|
2
|
2
|
20-14
|
23
|
2. Локомотив
|
11
|
7
|
2
|
2
|
18-10
|
23
|
3. Зенит
|
11
|
7
|
2
|
2
|
18-5
|
23
В случае воскресной победы в Екатеринбурге ЦСКА возглавит турнирную таблицу. Если же армейцы сыграют вничью с «Уралом», то в премьер-лиге образуется четверка лидеров, во главе которой останется «Ростов», забивший «Локомотиву» на гол больше, чем армейцы.
Расположение лидеров, если ЦСКА сыграет вничью, а «Краснодар» не победит
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ростов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
2. ЦСКА
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
3. Локомотив
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-3
|
3
|
4. Зенит
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
Теоретически по итогам воскресенья во второй раз в сезоне может образоваться группа из пяти лидеров. Это произойдет в случае ничьей ЦСКА в Екатеринбурге и победы «Краснодара» над «Арсеналом». Тогда на вершину таблицы заберется ЦСКА, обыгравший двух конкурентов. В тройке также окажутся «Локомотив» и «Ростов».
Расположение лидеров, если ЦСКА сыграет вничью, а «Краснодар» победит
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЦСКА
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-2
|
6
|
2. Локомотив
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-4
|
4
|
3. Ростов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
4. Краснодар
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4-5
|
2
|
5. Зенит
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
Наконец, в случае неудачи ЦСКА и победы «Краснодара» образуется четверка, которую возглавит встретившийся со всеми конкурентами «Локомотив». Любопытно, что действующий чемпион и недавний лидер «Зенит» останется в тройке только в одном случае: если ЦСКА уступит «Уралу», а «Краснодар» не справится с «Арсеналом». (Кирилл Бурдаков)
Расположение лидеров, если ЦСКА проиграет, а «Краснодар» победит
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Локомотив
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-3
|
4
|
2. Ростов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
3. Краснодар
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
4. Зенит
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр