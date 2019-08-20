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«Победа!» Эмоции Зобнина после дерби «Спартак» — ЦСКА

09:36
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин опубликовал новую фотографию в своем Instagram после победы над ЦСКА (2:1). 25-летний российский футболист поздравил фанатов красно-белых.

«Победа!» — подписал фото Зобнин.

Зобнин отыграл весь матч против ЦСКА.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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