По выездным голам "Оренбург" уступает лишь "Краснодару"

Футболисты "Оренбурга" забили 13-й и 14-й голы на чужих полях в текущем сезоне РПЛ в гостевом матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). По результативности в выездных встречах подопечные Владимира Федотова занимают второе место в премьер-лиги, уступая лишь "быкам" (16 голов).
Игроки "Зенит" и "Локомотива" отличились по 12 раз. По домашним голам (18) "Краснодар" делит второе место в "Зенитом", проигрывая только "Арсеналу" (20). "Оренбург" же на стадионе "Газовик" забил всего пять голов – худший результат в премьер-лиге. (Кирилл Бурдаков)
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