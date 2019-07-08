По версии полиции свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна в результате несчастного случая

Россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, вероятно, выпала из окна в результате несчастного случая. Это предварительная версия полиции Чехии. Вечером 10 мая Бобкова выпала с балкона на четвертом этаже в гостинице чешского Шпиндлерув-Млина. Следов насильственных действий полицейские не обнаружили. Сейчас она проходит лечение в Москве.

– Расследование по этому делу подходит к концу, анализируются результаты последних экспертиз, – цитирует "РИА Новости" полковника полиции Ивану Йежкову. – В предварительном порядке можно сказать, что из ныне собранных материалов ничто не свидетельствует о том, что причиной падения Бобковой могло быть вмешательство другого человека. Судя по всему, речь идет о несчастном случае.

Бобкова давала показания по делу о двух драках с участием Кокорина и Мамаева.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.