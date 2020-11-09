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Лещук — об игре вместо Шунина: «По тренировкам понял, что руки помнят»

12:11
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1).

Голкипер восстановился после травмы и заменил в воротах капитана Антона Шунина, у которого ОРВИ.

— Для меня уже привычно — я выходил с «Зенитом», следующая игра с «Локомотивом», — сказал Лещук в интервью пресс-службе клуба. — Обычно воспринял новость о том, что буду играть. Обычная подготовка.

— Сложно было после длительного перерыва сразу войти в игру?

— Было чувство, что надо было пару дней потренироваться, но в принципе по занятиям понял, что руки помнят.

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