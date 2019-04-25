"Арсенал" во второй раз за восемь матчей нанес крупное поражение "Спартаку". Туляки в матче 25-го тура РПЛ выиграли со счетом 3:0.
Впервые "Арсенал" крупно обыграл москвичей в последнем туре сезона-2016/17. По числу разгромов 10-кратных чемпионов России "канониры" сравнялись с "Краснодаром", "Аланией", "Рубином" и "Ростовом". Чаще крупные победы одерживали "Зенит" и ЦСКА (по четыре раза). (Кирилл Бурдаков)
Клубы, громившие "Спартак" в чемпионате России
|
Команда
|
Матчи
|
Крупные поражения
|
Зенит
|
50
|
4
|
ЦСКА
|
56
|
4
|
Арсенал
|
8
|
2
|
Краснодар
|
16
|
2
|
Алания
|
33
|
2
|
Рубин
|
33
|
2
|
Ростов
|
50
|
2
|
Химки
|
6
|
1
|
Анжи
|
24
|
1
|
Торпедо
|
32
|
1
|
Кр.Советов
|
49
|
1
|
Сатурн
|
24
|
1
|
Динамо
|
54
|
1
|
Локомотив
|
56
|
1