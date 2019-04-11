По итогам дерби "Спартак" и ЦСКА оштрафованы более чем на полмиллиона рублей

Глава КДК Артур Григорьянц после заседания КДК РФС сообщил, что по итогам матча 22-го тура РПЛ "Спартак" – ЦСКА (0:2) клубы заплатят 295 и 255 тысяч рублей соответственно.

В матче "Спартак" – ЦСКА болельщики обоих клубов использовали пиротехнику в большом количестве: файеры, дымовые шашки, петарды, стробоскопы и так далее.

Болельщики и одного, и другого клуба скандировали нецензурные выражения и тренеры обоих клубов выходили за пределы технической зоны. На 58-й минуте был вывешен оскорбительный баннер в фанатов хозяев, и его демонстрировали около двух минут.

В итоге "Спартак" оштрафован за публичную демонстрацию баннера, содержащего ненормативную лексику, на 50 тысяч рублей. За использование пиротехники "Спартак" оштрафован на 125 тысяч рублей. За скандирование зрителями ненормативной лексики – на 100 тысяч рублей. Кроме того, главный тренер команды Олег Кононов за выход за пределы технической зоны заплатит 20 тысяч рублей.

Что касается ЦСКА, за использование пиротехники клуб заплатит 125 тысяч рублей. За скандирование болельщиками ненормативной лексики 100 тысяч рублей. Главный тренер Виктор Гончаренко за выход за пределы технической зоны заплатит 30 тысяч рублей.

По итогам матча молодежного первенства между "Спартаком" и ЦСКА болельщики команд скандировали нецензурные выражения. В результате клубы заплатят по 10 тысяч рублей. (Елена Григорьевская)