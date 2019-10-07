По два игрока «Ростова», «Зенита» и «Локо» — в сборной тура РПЛ
12:50
Официальный Twitter российской премьер-лиги опубликовал символическую сборную 12-го тура. «Ростов», «Зенит» и «Локомотив» представлены двумя футболистами.
Егор Бабурин («Ростов») — Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит»), Вилькер Анхель («Ахмат»), Иван Обляков (ЦСКА) — Зураб Давиташвили («Рубин»), Магомед Оздоев («Зенит»), Хорен Байрамян («Ростов») — Алексей Миранчук («Локомотив») — Эдер («Локомотив»), Александр Соболев («Крылья Советов»).
Символическая сборная 1??2?? тура #РПЛ по версии Instat Index ? pic.twitter.com/UC9aOxiW4y— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 7, 2019
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