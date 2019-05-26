"Пива пить побольше, может, еще прибавит в весе". Горлукович дал совет Глушакову

​Знаменитый экс-защитник "Спартака" Сергей Горлукович​ подвел итог выступления красно-белых в этом сезоне. В последнем туре команда Олега Кононова проиграла "Оренбургу" и заняла пятое место в чемпионате.

– Какой совет можете дать Глушакову в свете последних событий?

– Да я не знаю… Пива пить побольше, может, еще прибавит в весе. Будет не 5 кг, а все 8.

– Думаете, "Спартаку" он больше не нужен?

– Я не знаю. Некоторые люди и в 38 лет играют на мировом уровне. Показывают потрясающий футбол. (Виталий Айрапетов)

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