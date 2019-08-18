В субботу перед матчем 6-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» (1:3) прошла церемония чествования экипажа рейса U6 178 Москва — Симферополь. Командир лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин ранним утром 15 августа смогли благополучно приземлить самолет с вышедшими из строя двигателями и без шасси на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский после попадания птиц в турбины во время взлета.

«Урал» подарил летчикам и бортпроводникам пожизненные абонементы на «Екатеринбург Арену», чуть позже с такой же инициативой присоединился «Спартак» — когда выяснилось, что герой России Юсупов симпатизирует красно-белым. Однако командир воздушного судна пока вынужден отказаться от посещения матча красно-белых — в понедельник его любимая команда принимает ЦСКА.

— Знаю, что вас пригласили на дерби «Спартак» — ЦСКА, — обратился к Юсупову корреспондент «СЭ».

— Да, так и есть. Матч уже в понедельник. И я сразу сказал, что физически не успею на эту игру. Возможно, буду смотреть матч дома.

— На матч вас звал случайно не босс «Спартака» Леонид Федун?

— Честно, не знаю его голос. Возможно, и он. У меня записан номер, с которого звонили.

— А почему все-таки не сможете приехать на «Открытие Арену»?

— В понедельник я должен быть в авиакомпании, решаются производственные вопросы. Поэтому никак... Во вторник — тоже рабочие дела, а в среду всей семьей улетаем в отпуск, на реабилитацию. (Андрей Сизякин)

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ, начало — 20.00 (мск)