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Пилот Дамир Юсупов дал прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА

19 августа 2019, 08:00
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Пилот и герой России Дамир Юсупов верит в победу «Спартака» в матче 6-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Игра пройдет в Москве в понедельник, 19 августа. При этом летчик ранее объяснил, почему не сможет посетить игру любимой команды.

В субботу перед матчем «Урал» — «Крылья Советов» (1:3) прошла церемония чествования экипажа рейса U6 178 Москва — Симферополь. Командир лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин ранним утром 15 августа смогли благополучно приземлить самолет с вышедшими из строя двигателями и без шасси на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский после попадания птиц в турбины во время взлета.

«Урал» подарил летчикам и бортпроводникам пожизненные абонементы на «Екатеринбург Арену», чуть позже с такой же инициативой присоединился «Спартак» — когда выяснилось, что герой России Юсупов симпатизирует красно-белым.

— «Спартак» выиграет со счетом 3:1! — широко улыбнулся летчик на вопрос корреспондента «СЭ». (Андрей Сизякин)

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ, начало — 20.00 (мск)

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Как закончится матч «Спартак» - ЦСКА?
Победой «Спартака» с разностью в один-два мяча
42.9%
Крупной победой «Спартака»
7.4%
Вничью
17.2%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
28.0%
Крупной победой ЦСКА
4.5%
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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