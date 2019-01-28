Пилипчук – в минском "Динамо"? Реакция "Ахмата"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал "СЭ" информацию о том, что Роман Пилипчук, один из ассистентов Рашида Рахимова в грозненской команде, перейдет на дролжность главного тренера в минское "Динамо".

В 2016 году 51-летний украинский специалист вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в "Спартаке", а позже – Массимо Карреры. В "Ахмате" он оказался перед началом сезона-2018/19.

- То, что Пиличук уходит в минское "Динамо" - это верная информация? – вопрос Айдамирову.

- Пока нет.

- То есть он продолжает работать в "Ахмате"?

- Да. Сейчас закончился первый сбор, все отдыхают.

- Тогда правда ли, что Пилипчук ведет переговоры с минчанами?

- Мы встретимся с ним, поговорим. Если у него есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу.

- Белорусские СМИ публикуют сообщения, что уже сегодня Пилипчук присоединится к динамовцам на сборе. Это правда?

- Он у нас на контракте.

- Все только на стадии обсуждения?

- Мы еще не обсуждали ни с кем. Ни с Пилипчуком, ни с каким-либо клубом. Если будет предложение, не станем мешать человеку возглавить команду, где он сможет работать самостоятельно. Но для этого Роман должен сначала обратиться к нам. (Арман Мкртчян)

Все о чемпионате России - здесь