Петр Авен считает Галицкого выдающимся управленцем

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна" Инсайдеры" рассказал о своем отношении к владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому.

– Пример Галицкого показывает, как надо руководить своим клубом. Он выдающийся управленец. Это не вызывает никаких сомнений. Есть пример Дмитрия Рыболовлева, он создал выдающуюся команду, да, сейчас они откатились. Вот это все чисто вопрос управленца. Футбольный клуб – маленький бизнес, там 100 человек работает. Это бизнес, и в нем несложно разобраться. Я уверен, что есть много людей, которые преуспели бы.

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