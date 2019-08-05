Петр Авен – о покупке "Зенитом" Малкома: "Выдающееся дело"

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" предположил, может ли "Зенит" выйти в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

– Я очень надеюсь, они купили звезду в "Барселоне" (Малкома). Тут мы болеем не только за "Спартак", а за весь российский футбол, – сказал Авен. – Поэтому любой выход наших футболистов является рекламой нашего футбола, реклама страны. "Зенит" сделал выдающееся дело. Слава Богу, что сюда приезжает Халк играть. Если у них получится, думаю, все будем очень рады.

– Сейчас принципиален матч с ЦСКА или "Зенитом"?

– Думаю, что с "Зенитом".

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