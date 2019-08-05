Петр Авен: "Никакой тренерской мысли у Карреры я не видел"

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна" Инсайдеры" рассказал о своем отношении к бывшем главному тренеру москвичей Массимо Каррере. В сезоне-2016/17 он привел красно-белых к золотым медалям.

– Не поклонник Карерры как тренера. Никакой тренерской мысли я не видел, поэтому вот это давление, что уволили Карреру, мне непонятно. Все остальное я обсуждать бы не хотел. Его заслуга в чемпионстве была.

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