Петр Авен: "Федун - святой человек"

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.

– Федун ужасно переживает, ужасно болеет за "Спартак". Он сделал очень много, сохранил команду на самом деле, поддержал ее, когда она могла рухнуть. Который построил стадион, о котором мечтали поколения болельщиков. Он безусловно истратил колосальные деньги на всю эту историю. В каком-то смысле для "Спартака" Федун – святой человек. Сделал очень-очень много, – сказал Авен.

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Петр Авен - о "Спартаке" и Леониде Федуне

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