23:35 4 августа | Футбол — РПЛ

Петр Авен: "Федун - святой человек"

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Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.

– Федун ужасно переживает, ужасно болеет за "Спартак". Он сделал очень много, сохранил команду на самом деле, поддержал ее, когда она могла рухнуть. Который построил стадион, о котором мечтали поколения болельщиков. Он безусловно истратил колосальные деньги на всю эту историю. В каком-то смысле для "Спартака" Федун – святой человек. Сделал очень-очень много, – сказал Авен.

Авен сравнил "Спартак" с советской медициной //
Петр Авен - о "Спартаке" и Леониде Федуне

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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