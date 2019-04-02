Песьяков – лучший игрок марта в "Ростове" по версии болельщиков

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков признан лучшим игроком марта команды по версии болельщиков, в голосовании учитывался февральский матч четвертьфинала Кубка России с "Краснодаром" (1:0), информирует официальный сайт желто-синих.
Песьяков пропустил два гола в пяти матчах. При 30-летнем вратаре "Ростов" три раза победил и дважды сыграл вничью.
"Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками после 21 тура.
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