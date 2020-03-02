Первый тренер Кокорина: «В первом тайме Саше не хватило инстинкта»

Первый тренер Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал «СЭ» его дебют за «Сочи» в официальной встрече. Вчера нападающий провел полный матч против «Арсенала» (1:2) и отметился голом.

— Я не сомневался, что он вернется на высокий уровень сразу, — сказал Стаферов. — Саше 28 лет, отлично знает, как себя готовить, как играть. Да, долго не выступал, но ему хватило бы месяца-полутора, и он здоров, готов, а сил много. Плюс — мотивация. Быстро восстановился и начал забивать.

— Гол забил в своем стиле?

— Да, технично обыграл, пробил.

— Вам все понравилось?

— В первом тайме не забил — не хватило как раз таки инстинкта. Сказался длительный период без футбола. Во втором тайме забил и продолжит это делать. Не сомневаюсь.

— На острие атаки он был один. Ему комфортно?

— Да, он с юношеского возраста играл в центре. Другое дело, что один. Раньше вместе играли с Полозом — была очень хорошая связка. Если Димка будет готов, смогут проявить себя вместе. (Дмитрий Зимин)