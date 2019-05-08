Первый тренер Кокорина: "Приговор ожидаемый, но несправедливый. Все шито белыми нитками"

Первый тренер Александра и Кирилла Кокориных Валерий Стаферов поделился мнением по поводу решения Пресненского районного суда Москвы, который наказал братьев заключением в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

– Это ожидаемое решение, но несправедливое, – сказал Стаферов. – Я был на передаче у Малахова, следил за процессом, видел кадры драки в кафе – когда Саша ударил Пака, тот даже за голову не взялся. Но сходил и взял справку, что у него сотрясение. Даже на кухне стукнешься о дверку – сразу за голову хватаешься, а там ничего не было. Все это шито белыми нитками.

– Какое решение было бы справедливым, на ваш взгляд?

– Ребята виноваты в первую очередь перед детьми, которые носят майки с их фамилиями. Лучшим решением была бы благотворительность, помощь детям. Ну отсидели бы ребята пару месяцев, почувствовали бы, что сделали, и им присудили бы оплачивать операции в разны фондах, которые спасали бы жизни детей. Материальные расходы стали бы лучшим наказанием для них. Они осознавали бы, что сделали что-то полезное в этой жизни. Плюс уже давно играли бы. А то, что мы увидели – это публичная порка, чтобы всех предупредить, что у нас нет неприкасаемых. (Елена Григорьевская)

Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!