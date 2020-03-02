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Первый тренер Кокорина: «Он был нужен «Зениту», а они его отдали»

2 марта 2020, 12:18
Александр Кокорин (справа) в матче 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Фото Instagram ФК «Сочи».
Александр Кокорин (справа) в матче 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Фото Instagram ФК «Сочи».
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Первый тренер Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал «СЭ» его дебют за «Сочи» в официальной встрече. Вчера нападающий провел полный матч против «Арсенала» (1:2) и отметился голом.

— После матча у Владимира Федотова спросили про Кокориназависимость. Может ли она появится?

— Мне так не показалось. Понравилась именно команда — неплохо действовали в обороне, хорошая атака. Кокорин — зависимый человек, он дополнил «Сочи». Там и без него есть опытные и классные игроки.

— В «Зените» не пожалели о случившемся?

— Это их проблема. Понятно, что Кокорина они отдали не по спортивным соображениям. Он им был нужен, но оставить не смогли. Всем там все понятно. Надо было отдать — вот и отдали. (Дмитрий Зимин)

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