Первый матч Слуцкого в РПЛ: победа над «Спартаком» и дубль Кириченко

15 лет назад Леонид Слуцкий дебютировал в должности главного тренера в команде премьер-лиги. В первом матче под его руководством «Москва» обыграла «Спартак» — 3:1.

До июля 2005 года Слуцкий работал главным тренером в «Уралане» после вылета команды из высшего дивизиона, а позднее, после расформирования клуба, стал работать с дублем «Москвы». После 15 туров сезона-2005 Валерий Петраков покинул пост главного тренера основной команды «Москвы», а его место занял Слуцкий. В первом же матче команда одержала победу над «Спартаком» (3:1): на дубль Кириченко и гол Бракамонте красно-белые смогли ответить лишь мячом Павленко. Дебютный сезон Слуцкий закончил на 5-м месте, уступив 1 очко финишировавшему 4-м «Рубину».

Специалист проработал в столичной команде до 2007 года. Сезон-2007 стал лучшим в истории команды, «Москва» заняла 4-е место в чемпионате России, а также дошла до финала Кубка страны. Несмотря на это, руководство клуба расторгло контракт со Слуцким, рассчитанный до 2010 года.

Позднее Слуцкий поработал в «Крыльях Советов», стал одним из самых титулованных тренеров России за 7 лет в ЦСКА, попробовал силы за рубежом в «Халле» и «Витессе», а в декабре 2019 года вернулся на родину и принял «Рубин».