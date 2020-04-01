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Первыми на снижение зарплаты в «Спартаке» согласились Тедеско и тренеры

1 апреля 2020, 14:10
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», первыми на снижение зарплаты в «Спартаке» согласились члены тренерского штаба во главе с Доменико Тедеско — все восприняли предложение руководителей клуба с пониманием.

Затем ситуацию обсудили с инициативной группой игроков, в которую вошли капитан Георгий Джикия, вице-капитан Роман Зобнин, Самюэль Жиго и Алекс Крал. Они также не возражали против подобного шага. А уже после этого прошли беседы со всеми остальными футболистами первой команды.

Сегодня красно-белые объявили, что футболисты первой команды пошли на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона. Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше.

Во вторник «Спартак» объявил, что футболисты продолжат поддерживать форму дома, а возобновление тренировок намечено на 4 мая.

Леонид Федун: «Было несложно договориться с игроками о снижении зарплаты на 40 процентов. Спасибо им!» // Томас Цорн: «Сокращение зарплат игроков «Спартака» пока касается только апреля»

В «Спартаке» не было разногласий на тему снижения зарплаты

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