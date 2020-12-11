Защитник «Динамо» Роман Евгеньев перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал о плотном игровом графике.

— «Зенит» во вторник закончил свой путь в еврокубках. У российских клубов вообще в этом плане получилось печально. Одной из причин называют отсутствие нормальной предсезонки, в отличие от других стран, где перерыв между чемпионатами составил не менее полутора месяцев. Ты по себе ощущаешь отсутствие летних сборов?

— Мы каждые три дня играли в июле, затем в августе, и мне это очень нравилось. Все время в игровом тонусе, не надо долго ждать следующего матча — интересно. Потом, когда пошли еще игры за сборную, то в какой-то момент стало тяжеловато. С июня по ноябрь почти и дома-то не бывал — все время в разъездах. Но в Европе многие так играют и не жалуются, надо и нам привыкать. Да, у них была нормальная летняя предсезонка, зато зимой могут играть без пауз, а у нас в любом случае большой перерыв.

(Константин Алексеев)

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