Первое фото Соболева в форме «Спартака»

«Спартак» опубликовал новое фото в своем Instagram. На нем новичок команды Александр Соболев впервые запечатлен в красно-белых цветах.

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока. Соболев прибыл в Катар и присоединился к команде. Он будет играть за красно-белых под номером 77.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.