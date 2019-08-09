Первая тренировка Тила в составе "Спартака". Фото

Новичок "Спартака", полузащитник Гус Тил провел первую тренировку в составе красно-белых, сообщает пресс-служба москвичей. Перед началом занятий в Берне, на стадионе "Нойфельд" (Швейцария) 21-летнему голландцу устроили традиционный коридор.
"Спартак" под руководством главного тренера Олега Кононова готовится к матчу 5-го тура чемпионата России с "Ахматом". Встреча пройдет в Грозном, 11 августа.
Полузащитники красно-белых Солтмурад Бакаев и Михаил Игнатов покинули расположение команды, чтобы помочь "Спартаку-2" в завтрашнем гостевом матче ФНЛ против курского "Авангарда".
Отметим, что вчера, 8 августа, "Спартак" обыграл "Тун" (3:2) в первом встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы в Швейцарии.
📸 Гус Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 9, 2019
Подробнее: https://t.co/hrwEyc0auK#Тиль #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/hRf0Km93AK
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-09-trenirovka_v_berne_koridor_dlya_tilya/