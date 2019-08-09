17:02 9 августа | Футбол — РПЛ

Первая тренировка Тила в составе "Спартака". Фото

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Новичок "Спартака", полузащитник Гус Тил провел первую тренировку в составе красно-белых, сообщает пресс-служба москвичей. Перед началом занятий в Берне, на стадионе "Нойфельд" (Швейцария) 21-летнему голландцу устроили традиционный коридор.

"Спартак" под руководством главного тренера Олега Кононова готовится к матчу 5-го тура чемпионата России с "Ахматом". Встреча пройдет в Грозном, 11 августа. 

Полузащитники красно-белых Солтмурад Бакаев и Михаил Игнатов покинули расположение команды, чтобы помочь "Спартаку-2" в завтрашнем гостевом матче ФНЛ против курского "Авангарда".

Отметим, что вчера, 8 августа, "Спартак" обыграл "Тун" (3:2) в первом встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы в Швейцарии.

 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-09-trenirovka_v_berne_koridor_dlya_tilya/

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