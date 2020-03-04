Перфоманс «Динамо», который не допустили на дерби со «Спартаком»

Фанаты «Динамо» продемонстрировали свой перфоман, который не допустили к показу на матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака» (0:2).

Как отмечается в сообщении «Ультрас Динамо», за основу баннера была взята известная картина Василия Верещагина «Апофеоз войны», в свою очередь, переделанная под фанатскую составляющую. Данный перфоманс был придуман еще до нового года и согласован с клубом до того как был нарисован.

— Pа 3 часа до игры мы начали подготовку трибуны к дерби, — говорится в сообщении. — Все шло как по сценарию, довольно гладко и в привычном для нас режиме, пока примерно за два часа до стартового свистка сотрудники правоохранительных органов не сообщили нам о том, что на перфоманс наложен запрет.

Кем запрещен и по каким причинам, нам, разумеется, не сказали. Далее, баннер был конфискован и вынесен за пределы стадиона.

Также, нам сообщили, что после матча у нас будет возможность вернуть полотно обратно для использования в технических целях в будущем (что является обычной практикой в подобной ситуации). К сожалению, все эти договоренности не были соблюдены сотрудниками органов, и после матча баннер под конвоем отправился в ближайшее отделение полиции, после чего был перевезен в другое отделение. И только сегодня мы получили возможность забрать перфоманс!

Это вопиющий случай в истории российского фанатизма, когда у болельщиков не просто запрещают какой либо перфоманс, но и изымают его без каких-либо объективных причин.

По данному перфомансу высказался лично директор по безопасности РПЛ — А. А. Мейтин и заявил, что лига определила баннер слишком провокационным. А мы все помним, что в истории российского фанатизма, из совсем недавнего прошлого, появлялись баннеры на трибунах и более «провокационного» содержания.