Перформанс ЦСКА и едкий баннер в адрес «Спартака»

Фанаты ЦСКА перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» подготовили едкий баннер в ответ на перформанс болельщиков красно-белых.

— Мы будем драться до конца, — гласит полотно красно-белых.

— Деретесь вы лишь между собой, решая, кто возьмет деньги Федуна, — написали болельщики ЦСКА.