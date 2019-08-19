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Перформанс ЦСКА и едкий баннер в адрес «Спартака»

19 августа 2019, 20:19

Фанаты ЦСКА перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» подготовили едкий баннер в ответ на перформанс болельщиков красно-белых.

— Мы будем драться до конца, — гласит полотно красно-белых.

— Деретесь вы лишь между собой, решая, кто возьмет деньги Федуна, — написали болельщики ЦСКА.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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