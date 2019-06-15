Перейра организовал празднование дня рождения сына в стиле "Краснодара"

Экс-полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра устроил старшему сыну Мартину праздник в стиле своей бывшей команды.
– Ты можешь покинуть команду, но команда останется с тобой навсегда. Вечеринка в стиле ФК "Краснодар" на дне рождения Мартина. Мы присоединяемся к поздравлениям! – говорится в Твиттере "быков".
Маурисио Перейра выступал за "Краснодар" с 2013 года. На счету хавбека 201 матчей за "быков", 29 голов и 33 результативные передачи.
Ты можешь покинуть команду, но команда останется с тобой навсегда 🖤💚— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 июня 2019 г.
Вечеринка в стиле ФК «Краснодар» на дне рождения Мартина - старшего сына Маурисио Перейры 🎉
Мы присоединяемся к поздравлениям!🎁 pic.twitter.com/MMl72WxCXN
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