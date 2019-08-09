Перешел ли Джорджевич в "Локо". Отвечает Мещеряков

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" информацию о том, что агент нападающего Луки Джорджевича – Игорь Глушевич – запросил большие комиссионные.

Как ранее сообщал "СЭ", 25-летний черногорец продолжит карьеру в московском клубе. "Локомотив" заплатит "Зениту" около 2,5 миллионов евро.

– Джорджевич перешел в "Локомотив"? – вопрос Мещерякову.

– Когда и если с каким-нибудь игроком мы подпишем контракт, будет официальное объявление.

– Правда, что его агент запросил большие комиссионные?

– Я переговорами не занимаюсь. Все в клуб. "Локомотив" очень бережно относится к средствам. Поэтому ни крупных агентских, ни больших подъемных мы никому не платим, кроме плюс-минус установленных на рынке. Эта калитка в "Локомотиве" закрылась. (Арман Мкртчян)

Джорджевич выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в "Зенит". В петербургском клубе он провел 30 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале" на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 результативные передачи. Также "Зенит" отправлял форварда в "Твенте", "Сампдорию" и испанский клуб "Понферрадина".