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Перед матчем «Сочи» — «Спартак» пройдет минута молчания в память о Гафте

14:12

Перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» пройдет минута молчания в память о Валентине Гафте, информирует пресс-служба РПЛ.

Актер и поэт, народный артист России скончался сегодня в возрасте 85 лет.

Гафт родился 2 сентября 1935 года. Актер исполнил множество ролей в театре и кино. Он был болельщиком московского «Спартака».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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