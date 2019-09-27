Перед матчем с «Крыльев Советов» с «Тамбовом» Божович угостит болельщиков блюдами балканской кухни
27 сентября 2019, 11:02
Перед матчем «Крылья Советов» — «Тамбов» главный тренер самарской команды Миодраг Божович угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни, cообщается в официальном Twitter «Крыльев».
Речь идет о шиш-чевапе и бургерах с плескавицей. Матч «Крылья-"Советов» — «Тамбов» состоится 28 сентября в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Миодраг Божович угостит болельщиков плескавицей и шиш-чевапhttps://t.co/h5TuURBadW— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 27, 2019
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