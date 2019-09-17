Перед матчем «Локомотив» — «Зенит» выступит группа «Tequilajazzz»
13:45
Петербургская рок-группа «Tequilajazzz» даст концерт перед матчем 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит». Игра пройдет 28 сентября на «РЖД Арене».
Игра «Локомотив» — «Зенит» стартует в 19.00 по московскому времени, концерт «Tequilajazzz» начнется в 17.30.
На Эльбрусе они уже играли, теперь сыграют перед футбольным матчем. 28 сентября слушаем группу Tequilajazzz на «РЖД Арене»! ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 17, 2019
Концерт и футбольное пиршество #ЛокоЗенит при участии представителей России в Лиге чемпионов — в одном билете. Покупай сейчас: https://t.co/qtjC2PsMt6 pic.twitter.com/W8eqwzOUmh