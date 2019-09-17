На Эльбрусе они уже играли, теперь сыграют перед футбольным матчем. 28 сентября слушаем группу Tequilajazzz на «РЖД Арене»! ?



Концерт и футбольное пиршество #ЛокоЗенит при участии представителей России в Лиге чемпионов — в одном билете. Покупай сейчас: https://t.co/qtjC2PsMt6 pic.twitter.com/W8eqwzOUmh