РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Перед матчем «Локомотив» — «Зенит» выступит группа «Tequilajazzz»

13:45

Петербургская рок-группа «Tequilajazzz» даст концерт перед матчем 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит». Игра пройдет 28 сентября на «РЖД Арене».

Игра «Локомотив» — «Зенит» стартует в 19.00 по московскому времени, концерт «Tequilajazzz» начнется в 17.30.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир