Перед матчем "Динамо" - "Спартак" в Химках были две драки

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал об инцидентах перед матчем 19-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" на "Арене Химки" (0:1). Игра прошла в подмосковном городе в воскресенье, 10 марта.

- До матча состоялись две локальные драки. Они были локализованы без последствий, - сказал Мейтин на брифинге в офисе лиги. - По поводу драк на стадионах не могу вам не подтвердить ни опровергнуть.

Все службы сработали неплохо. Сожалею, что много болельщиков простояло в очередях. Полиция дала нам информацию, что все приехали на последних электричках. При тщательном досмотре невозможно организовать быстрый проход на стадион. Почему-то, когда мы едем в аэропорт, мы понимаем, что там будет досмотр, а на стадион - не понимаем. (Александр Рогулев)