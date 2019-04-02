Педро Роша: "Все шансы догнать "Зенит" у "Спартака" есть"

Нападающий "Спартака" Педро Роша выразил мнение, что красно-белые еще смогут побороться за чемпионский титул в этом сезоне. "Спартак" после 21 тура занимает 5-е место в таблице РПЛ с 36 очками. Их отставание от идущего вторым "Локомотива" составляет 2 очка, а от лидирующего "Зенита" - 8.

– "Спартак" сейчас идет пятым. Команда еще поборется за титул?

– Думаю, да. У нас хороший состав, мы провели несколько хороших матчей. Все шансы догнать "Зенит" у нас есть, как и стать чемпионами. (Юлия Яковлева)

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